Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

08.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:53
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe zirve yarışında kritik bir viraj olan Konyaspor maçında puan kaybı istemiyor. Son hafta sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Konya'da forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya'da olmayacak.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Caner Erkin ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışıyor.

İŞTE İLK 11'LER

İttifak Holding Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Diomande, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Daci

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Samuel, Thiam, Valencia

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