Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Altay: 0 (ilk yarı) - Haberler
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Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Altay: 0 (ilk yarı)

Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Altay: 0 (ilk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay'ı sahasında konuk ediyor.

Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay'ı sahasında konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada Hayrullah'ın ara pasını alan Diabate'nin vuruşu kaleciden döndü. Seken topu defans uzaklaştırdı.

9. dakikada Diarra'nın defansın arkasına attığı topu Shapi ağlara yolladı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyonda Shapi'nin topa elle müdahale ettiğine hükmederek golü iptal etti.

18. dakikada defansın arakasında sarkan Aziz Behich'in ceza sahasına ortasında topu Shapi boş kale yerine dışarı attı.

31. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi'nin ceza alanı sol çaprazından vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx, Ali Tuna xx, Onur Özütoprak

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Pelupessy xx, Sergio xx, Traore xx, Balde xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx, Shapi xxx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Doukara, Umut, Champness, Douglas, Emre, Sergen, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Altay: Mateusz xx, Naderi xx, Ahmet Yasser xx, Radriguez xx, Poko xx, Tamayo xx, Murat xx, Thiam xx, Eren xx, İbrahim xx, Cebrail xx

Yedekler: Cihan, Björkander, Aka, Ceyhun, Kappel, Zeki, Bamba, Thaciano, Paixao, Tugay

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Shapi Suleymanov (dk. 31) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Murat Akça, Ahmet Yasser (Altay), Alexis Perez (Giresunspor)

(Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan/ İHA)

Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Altay: 0 (ilk yarı)

Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Altay: 0 (ilk yarı)

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