Süper Lig: Göztepe: 4 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti.

05.10.2019 19:35
Süper Lig: Göztepe: 4 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. İzmir temsilcisi rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Berkan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Napoleoni, topu ağlara yolladı. 4-0


68. dakikada Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta Jerome'dan seken top arka direkteki Castro'ya geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


70. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda top direkten döndü.


85. dakikada Halil'in soldan ortasında Jerome yakın mesafeden dokundu, Lung topu kornere çeldi.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Göztepe: Göktuğ xxx, Gassama xxx, Alpaslan xxx, Titi xxx, Berkan xxx, Poko xx, Soner xxx (Halil dk 64 x), Mossoro x (Castro dk. 46 xx), Serdar xxx (Kerem dk. 85 ?), Napoleoni xxx, Jerome xxx


Yedekler: Eren, Yasin, Reis, Leo, Deniz, Murat


Teknik Direktör: Tamer Tuna


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes x, Poulain x, Abdennour x, Atilla x, Djedje x, Rienstra x, Hasan x, Nurettin x (Ziya dk. 55 x), Ntep x (Emre dk. 85 ?), Umut x (Adryan dk. 46 x)


Yedekler: Hakan, İsmail, Emirhan, Mert, Bilal, Aksel, Ercan


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Alpaslan (dk. 7), Soner (dk. 43), Napoleoni (dk. 45 ve 49) (Göztepe)


Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Rienstra, Poulain (Kayserispor) - İZMİR

Kaynak: İHA
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