Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada gelişen Göztepe atağında Beykan Şimşek topu çizgi üzerinden kale önüne doğru çevirdi, Ndiaye topa güçlükle dokundu ancak meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Mustafa Eskihellaç, ceza sahası dışından yaklaşık 20 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu attı, meşin yuvarlak sağ kale direğini yanından az farkla auta çıktı.

56. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Aabid'in ara pasıyla topa hareketlenen Tetteh, topla birlikte ceza sahası içine girip savunmadan sıyrılarak önünü boşalttı, Ganalı forvet sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Bilal Gölen xx, Murat Altan xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan x (Tjanic dk. 85 ?), Berkan Emir x (Kahraman Demirtaş dk. 76 x), Obinna xx, Soner Aydoğdu xx (Baku dk. 76 x), Beykan Şimşek xx (Lourency dk. 65 x), Halil Akbunar x, Ndiaye x, Jahovic x (Ege Özkayımoğlu dk. 76 x)

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Efe Can Saçıkara, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx (Abdulsamed Damlu dk. 87 ?), Semih Kaya xx, Wallace xx, Haddadi xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mallan xx (Sadık Çiftpınar dk. 66 x), Nshimirimana xx, Aabid xx (Buğra Çağıran dk. 90+2 ?), Hafez xx, Adem Büyük xx, Tetteh xxx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 90+2 ?)

Yedekler: Gameli, Mert Örnek, Haqi, Taha Gür, Mert Altıntaş, Hasan Özkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Tetteh (dk. 56) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Nshimirimana (Yeni Malatyaspor), Obinna (Göztepe) - İZMİR

Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek İrem Derici Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Mert Günok Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 00:14:30. #1.14#

title