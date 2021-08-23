Süper Lig: Göztepe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada gelişen Göztepe atağında Beykan Şimşek topu çizgi üzerinden kale önüne doğru çevirdi, Ndiaye topa güçlükle dokundu ancak meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.
55. dakikada Mustafa Eskihellaç, ceza sahası dışından yaklaşık 20 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu attı, meşin yuvarlak sağ kale direğini yanından az farkla auta çıktı.
56. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Aabid'in ara pasıyla topa hareketlenen Tetteh, topla birlikte ceza sahası içine girip savunmadan sıyrılarak önünü boşalttı, Ganalı forvet sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Bilal Gölen xx, Murat Altan xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan x (Tjanic dk. 85 ?), Berkan Emir x (Kahraman Demirtaş dk. 76 x), Obinna xx, Soner Aydoğdu xx (Baku dk. 76 x), Beykan Şimşek xx (Lourency dk. 65 x), Halil Akbunar x, Ndiaye x, Jahovic x (Ege Özkayımoğlu dk. 76 x)
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Efe Can Saçıkara, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx (Abdulsamed Damlu dk. 87 ?), Semih Kaya xx, Wallace xx, Haddadi xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mallan xx (Sadık Çiftpınar dk. 66 x), Nshimirimana xx, Aabid xx (Buğra Çağıran dk. 90+2 ?), Hafez xx, Adem Büyük xx, Tetteh xxx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 90+2 ?)
Yedekler: Gameli, Mert Örnek, Haqi, Taha Gür, Mert Altıntaş, Hasan Özkan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Tetteh (dk. 56) (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Nshimirimana (Yeni Malatyaspor), Obinna (Göztepe) - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı