Süper Lig: Galatasaray: 0 Göztepe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası önüne hareketlenen Berkan, uzaktan plase bir vuruş denedi ancak kaleci İrfan Can bu pozisyonda topa sahip oldu.

37. dakikada kaleci İrfan'ın hatasında topu kapan Halil Dervişoğlu, kaleciden sıyrılıp şutunu attı ancak son anda araya giren Soner Aydoğdu meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada Halil Akbunar, Luyindama'dan kaptığı topla çabuk hareket ederek savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye'yi gördü. Muslera'nın açıldığını gören Ndiaye, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin x, Luyindama x, Nelsson x, Van Aanholt xx, Cicaldau xx, Berkan xx, Feghouli x, Morutan xx, Kerem x, Halil x

Yedekler: Fatih, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo, Oğulcan, Ömer Bayram, Işık Kaan, Emre Kılınç, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Göztepe: İrfan Can xx, Kerim xxx, Arslanagic xx, Angel xxx, Berkan xx, Yalçın xxx, Soner xx, Halil xxx, Laurency xx, Nwobodo xx, Ndiaye xxx

Yedekler: Arda, Kahraman, Baku, Jahovic, Efe Can, Ideye, Atakan, Erkam, Atınç, Tijanic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gol: Ndiaye (dk. 43) (Göztepe) - İSTANBUL