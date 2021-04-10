Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Gedson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Ali Palabıyık, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyip, Babel'in elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

13. dakikada Jimmy'nin havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndao'nun yerden şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Lens'in yapığı vuruşta meşin yuvarlak Yedlin'den döndü.

21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan içeri çevirdiği ortaya kale önünde Roco'nun dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Mustafa Muhammed'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

33. dakikada Gedson'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında Babel topla buluştu. Babel'in yerden sert vuruşu uzak direk dibinden auta gitti.

43. dakikada sol çaprazdan Balkovec'in ortasında Roco arkaya indirdi. Arka direkte Ndao'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin x (Şener dk. 28 x), Marcao xx, Donk xx, Ömer Bayram xx, Etebo xx, Gedson xx, Oğulcan xx, Babel xx, Emre Akbaba xx, Mustafa Muhammed xx

Yedekler: Okan, Taylan, Falcao, Halil, Kerem, Luyindama, Saracchi, Emre Kılınç, Feghouli

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Koray xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Efe xx, Lens xx, Jimmy Durmaz xx, Bertolacci xx, Ndao xx, Sobiech xx

Yedekler: Aykut, Mevlüt, Egemen, Salibur, Aksel, Hedenstad, Serhat, Campi, Bora

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Sarı kartlar: Mustafa Muhammed, Emre Akbaba (Galatasaray) - İSTANBUL

Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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