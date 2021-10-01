Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında FT Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 8. haftasında FT Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada serbest vuruşta Vargas'ın ortasında Samet Akaydın'ın kafası kalecide kaldı.

23. dakikada Balotelli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu üstten auta gitti.

28. dakikada kale çizgisinde oluşan karambolde topu rövaşata ile Vargas kale içine gönderdi. Kaleye yönelen topu çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.

35. dakikada sol kanattan ceza sahası içine kestiği köşe vuruşunda Veysel Sarı'nın kafası üstten auta gitti.

38. dakikada Kaan Kanak'ın ceza sahasına kestiği ortaya Balotelli vuramadı.Defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Bjarnason'un vuruşu üstten auta çıktı.

43. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortada Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Balotelli'nin gelişine vuruşu ağlara gitti. 0-1

Stat: Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan x, Hakan Karabalcık x, Murat Tuğberk Curbay x

FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Kudriashov x, Güray Vural x,Nuri Şahin x, Poli x (Ghacha dk. 26 x), Fredy x, Milosevic x, Wright x, Crivelli x

Yedekler: Doğukan Özcan, Floranus, Naldo, Eren Albayrak, Mukaıru, Erkan Eybil, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan x, Svensson x, Samet Akaydın x, Sylvanus x (Kaan Kanak dk. 34 x), Rassoul x,Sinan Kurt x, Stambuuli x, Vargas x, Bjarnason x, Yunus Akgün xx, Balotelli xx

Yedekler: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Assombalonga, Belhanda, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Castro, Osman Tarık Çamdal

Teknik Direktör: Vıncenzo Montella

Gol: Balotelli (dk. 43) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Wright, Veysel (FT Antalyaspor) - ANTALYA

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

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Haber: Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
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