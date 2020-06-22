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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 -Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 -Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
22.06.2020 22:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:13

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı FT Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Sinan Gümüş kafa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin şutu yandan auta gitti.

3. dakikada Amilton'un sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

13. dakikada Garmash'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.

31. dakikada Melnjak, sol kanattan ceza sahası içinde kestiği ortada Samudıo'nun kafasını kaleci son anda ayaklarıyla çıkardı.

35. dakikada Kudryashov'un sol kanattan ceza sahası arka direğe kestiği ortada Podolski'nin kafası kalecinin müdahalesiyle üst direğe de çarparak kornere çıktı.

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa x, Ali Saygın Ögel x, Asım Yusuf Öz x

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin x, Kudryashov x, Ersan Gülüm x, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı x, Fredy x, Sinan Gümüş xxx, Hakan Özmert xx, Amilton xx, Podolski x, Jahovic x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Mukairu, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Celutska, Ndinga

Teknik direktör: Tamer Tuna

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, Moroziuk x, Melnjak x, Talbi x, Fernandes x,Diomande x, Vetrih x, Garmash x, Tunay Torun x, Samudıo x, Skoda x

Yedekler: Zafer Görgen, Boğaçhan Kaçmaz, Abdullah Durak, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Yan Sasse, Orhan Ovacıklı, Boriachuk

Teknik direktör: Ünal Karaman

Gol: Sinan Gümüş (dk. 3) (Fraport TAV Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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