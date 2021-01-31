Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı
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Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı

31.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:52

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fraport TAV Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Ankara ekibi, bu sezon ikinci kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, 22. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor'a sahalarında 1-0 yenilmelerinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, maçla ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.

Kötü bir gidişatın olduğunu aktaran Kaplan, "Kulüpte uzun yıllar çalıştık. Hem rahmetli (İlhan Cavcav) başkanla hem de Murat (Cavcav) başkanla. Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. Bir karar aldık ama daha başkanla görüşmedik. Biz teknik kadro olarak bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Kulübün önünü açmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ DE AYRILIĞI DUYURDU

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kaplan ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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