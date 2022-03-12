Süper Lig'e kar engeli! Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçının ertelendiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, pazar günü oynanması planlanan mücadelenin olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe ertelendiği belirtildi.

ANTALYASPOR, İSTANBUL'A GELEMEDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçı, elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

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