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Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

18.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:16
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

(TFF) Hukuk Müşavirliği, , , İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe saha olayları, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, İttifak Holding Konyaspor çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, MKE Ankaragücü de merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Giresunspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Adanaspor kulüpleri de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.

Kaynak: AA
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