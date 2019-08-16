Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;
Polomat - Berat - Yasin - Nadir - Candeias - Sessegnon - SioSAKAT: Sadio DialloCEZALI: Mustafa Kaplan, Taha Cengiz DemirtaşBİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2.
SAKAT: Sadio Diallo
CEZALI: Mustafa Kaplan, Taha Cengiz Demirtaş
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, Misafir 40 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Metrih, Diomade, de Pauw, Barış, Samudio, El Kabir
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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İSTİKLAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Hakan, Sakıp, Abdennour, Paulain, Emirhan, Şamil, Djedje, Bilal, Rienstra, Henrique, Umut
SAKAT: Artem Kravets, Hasan Hüseyin Acar
CEZALI: Silviu Lung, Miguel Lopes
BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Güney Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL, Misafir Tribün 25 TL
ALANYASPOR
Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Juanfran, Steven Caulker, Welinton de Souza, Siopis, İsaac Sackey, Efecan Karaca, Fernandes, Anastasios Bakasetas, Papiss Cisse
SAKAT: Lokman Gör
CEZALI: Yok
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya- Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan- Emre, Yatabare
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 32,5, Maraton 49, VIP 65, Misafir 42 TL
BEŞİKTAŞ
Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Tyler Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın
SAKAT: Burak, Atiba, Karius, Roco
CEZALI: Lens