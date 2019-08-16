Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

16.08.2019 14:29

Mert - Toure - Polomat - Berat - Yasin - Nadir - Candeias - Sessegnon - SioSAKAT: Sadio DialloCEZALI: Mustafa Kaplan , Taha Cengiz Demirtaş

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, Misafir 40 TL

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Metrih, Diomade, de Pauw, Barış, Samudio, El Kabir

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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İSTİKLAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Hakan, Sakıp, Abdennour, Paulain, Emirhan, Şamil, Djedje, Bilal, Rienstra, Henrique, Umut

SAKAT: Artem Kravets, Hasan Hüseyin Acar

CEZALI: Silviu Lung, Miguel Lopes

BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Güney Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL, Misafir Tribün 25 TL

ALANYASPOR

Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Juanfran, Steven Caulker, Welinton de Souza, Siopis, İsaac Sackey, Efecan Karaca, Fernandes, Anastasios Bakasetas, Papiss Cisse

SAKAT: Lokman Gör

CEZALI: Yok

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DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya- Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan- Emre, Yatabare

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 32,5, Maraton 49, VIP 65, Misafir 42 TL

BEŞİKTAŞ

Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Tyler Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın

SAKAT: Burak, Atiba, Karius, Roco

CEZALI: Lens



Kaynak: DHA