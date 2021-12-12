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Süper Lig'de tarihi maç! Yeni Malatya-Alanyaspor maçının skoru uzun yıllar unutulmayacak

Süper Lig'de tarihi maç! Yeni Malatya-Alanyaspor maçının skoru uzun yıllar unutulmayacak
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Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçı nefes kesti. Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek karşılaşmada Akdeniz ekibi, deplasmanda rakibini 6-2 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor, sahasında Alanyaspor karşısında yıkımı yaşadı. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmada Akdeniz ekibi, rakibini 6-2'lik skorla sahadan sildi.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISINDA 5 GOL OLDU

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Davidson, 33. dakikada Emre Akbaba, 52. dakikada Novais, 14. ve 56. dakikalarda Famara Diedhiou ile 90. dakikada Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un sayıları ise 4. dakikada Aabid ve 17. dakikada Benjamin Tetteh'ten geldi. Yeni Malatyaspor'da Ousmane Haddadi, 65. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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