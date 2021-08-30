Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
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Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi

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Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan'la yolları ayırdı. Akdeniz ekibinin yeni hoca adaylarıyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Süper Lig'de Alanyaspor'un da hoca değişikliğine gitmesinin ardından 3 haftada 5 takım teknik direktör değiştirmiş oldu.

Süper Lig'de 3 hafta sonunda 3 puanı bulunan Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan'la yolları ayırdı.

ALANYASPOR, TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARIYLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Son iki maçında Altay'a 4-1 ve Hatayspor 5-0 yenilen Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi. Akdeniz ekibinin, yeni teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu ayrılığın ardından Süper Lig'de 3. hafta geride kalırken 5 takım hoca değişikliğine gitmiş oldu.

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti
Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti
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