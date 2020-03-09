SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran - Spor
Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'a 3.00 oran verilirken Trabzonspor ile Galatasaray ile aynı puanda yer alan Sivasspor'a 10.00 oran verildi.

09.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:57
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran

Süper Lig'de şampiyonluk potasında yer alan takımların maçlarını tamamlamasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'a 3.00 oran verildi. Sivasspor'a 10.00, Beşiktaş'a ise 18.00 oran verildi.

İşte oranlar:

3,00 Trabzonspor

3,00 Galatasaray

3,00 Başakşehir

10,00 Sivasspor

18,00 Beşiktaş

35,00 Fenerbahçe

Geçen haftaki oranlar şu şekildeydi:

Trabzonspor: 3.00

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 3.75

Sivasspor: 7.50

Fenerbahçe: 18.00

Beşiktaş: 18.00

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran

Haberin Videosu:

Türkiye Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi! Sivasspor'a sürpriz oran

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Spor
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor Spor
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Spor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Spor
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Hülya Avşar Berkay Şahin Müslüm Gürses
Spor İsmail Kartal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:23:15. #1.14#