Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Sivasspor'a sürpriz oran İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'a 3.00 oran verilirken Trabzonspor ile Galatasaray ile aynı puanda yer alan Sivasspor'a 10.00 oran verildi.

Süper Lig'de şampiyonluk potasında yer alan takımların maçlarını tamamlamasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'a 3.00 oran verildi. Sivasspor'a 10.00, Beşiktaş'a ise 18.00 oran verildi. İşte oranlar: 3,00 Trabzonspor 3,00 Galatasaray 3,00 Başakşehir 10,00 Sivasspor 18,00 Beşiktaş 35,00 Fenerbahçe Geçen haftaki oranlar şu şekildeydi: Trabzonspor: 3.00 Galatasaray: 3.00 Başakşehir: 3.75 Sivasspor: 7.50 Fenerbahçe: 18.00 Beşiktaş: 18.00 Haberin Videosu: Türkiye Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi! Sivasspor'a sürpriz oran