Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak

Süper Lig'de 15 Mayıs'ta şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım belli olacak. Tarihi sezonu şampiyonlukla taçlandıracak takım ise, 415 milyon TL daha fazla gelir elde edecek. Uzun maratonu zirvede bitiren takım Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım primleriyle kasasını dolduracak ve toplamda 600 milyon TL'yi aşan bir gelirin sahibi olacak.

Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım dev bir gelirin sahibi olacak. 15 Mayıs gecesi şampiyonluğa ulaşacak takım 400 milyon TL'yi aşan bir geliri kasasına koyacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PİYANGOSU

Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılacak takım yaklaşık 40 milyon euro (404 milyon TL) gelirin sahibi olacak. Süper Lig'de birinci bitiren ile ikinci bitiren takım arasındaki gelir farkı da 7.1 milyon TL. Zirvede bitiren takım, ikinciden bu rakam kadar daha fazla paranın sahibi olacak. Ayrıca, Süper Lig şampiyonluk primine de 3.23 milyon TL zam yapacak. Cumartesi akşamı taraftarını sevince boğacak olan kulüp, yaklaşık 415 milyon TL civarındaki bir gelir fazlasını da kasasına koyacak.

TOPLAM GELİR 600 MİLYON TL'Yİ AŞACAK

Elde edilen toplam gelir ise Süper Lig katılım payı, performans primi ve şampiyonluk paylarıyla birlikte 600 milyon TL'yi aşacak.