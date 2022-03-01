Süper Lig'de rekor kırıldı! 27. haftada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı - Haberler

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Süper Lig'de rekor kırıldı! 27. haftada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 27. haftasında takımlar 44 kez fileleri havalandırarak rekor kırdı. Böylece, 64 sezonluk lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta oldu. Lig tarihinde daha önce bir haftada en çok gol, 18 takımın mücadele ettiği 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında atılmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti. 44 kez filelerin havalandırıldığı haftada maçlarda adeta gol düellosu yaşandı.

ÖNCEKİ REKOR 43 GOL

Süper Lig'in 64 sezonluk tarihinde en çok golün kaydedildiği hafta geride kaldı. Ligin 27. haftasında oynanan 10 müsabakada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı. Lig tarihinde daha önce bir haftada en çok gol, 18 takımın mücadele ettiği 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında atılmıştı. 1995-1996 sezonunun 8. haftası ile 1997-1998'in 30. haftasında, takımlar toplam 43'er kez ağları sarsmıştı.

Süper Lig'de rekor kırıldı! 27. haftada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı

MAÇ BAŞINA 4.4 GOL ATILDI

Bu iki sezondaki söz konusu haftalarda ortalama 4.7 gol atıldı. 20 takımın mücadele ettiği 2021-2022'nin 27. haftasında ise maç başına 4.4 gol kaydedildi.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Haberler

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