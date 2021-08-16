Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı
Süper Lig'de henüz 2. hafta oynanmadan 2. teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kasımpaşa'nın Şenol Can'ı takımdan göndermesinin ardından Yukatel Kayserispor da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı. Deneyimli hocanın öğrencileri, Süper Lig'in ilk haftasında İzmir ekibi Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.
Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.
TAKIMLA ANLAŞARAK VEDA ETTİ
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay ile deplasmanda alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı. Geçen sezonun 38'inci haftasında takımın başına geçen Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor, Yukatel Denizspor'u 6-3 yenerken, Helenex Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye 2-1, yeni sezonda karşılaştığı Altay'a ise, 3-0 yenildi.