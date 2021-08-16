Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı

Süper Lig'de henüz 2. hafta oynanmadan 2. teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kasımpaşa'nın Şenol Can'ı takımdan göndermesinin ardından Yukatel Kayserispor da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı. Deneyimli hocanın öğrencileri, Süper Lig'in ilk haftasında İzmir ekibi Altay'a 3-0 mağlup olmuştu.