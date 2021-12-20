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Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam edecek
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hafta içinde oynanacak 18. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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