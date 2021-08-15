Hataysporlu gol kralı Boupendza, Katar takımına transfer oldu

Dün Hatayspor-Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmayan Aaron Boupendza, Katar ekibi Al-Arabi takımıyla anlaştı. Hatay Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maç kadrosuna yer almayan futbolcu hakkında "Transferi için anlaşıldı" dedi. Boupendza, 5 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeline satıldı.

F.Bahçe'nin ve G.Saray'ın ilgi gösterdiği Aaron Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı. Arabi, Boupendza için Hatay'a 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Gabonlu golcünün de 3 milyon euro seviyelerinde maaş alacağı iddia edildi.

"8,5 MİLYON EURODAN AŞAĞI OLMAZ"

Hatay, Boupendza'yı isteyen takımlara kapıyı 8,5 milyon eurodan açmıştı. Kulüp yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, "8,5 milyon euro getiren Boupendza'yı alır" demeçlerini vermişti ama bu rakamın altına satışın gerçekleşmesi dikkat çekti.