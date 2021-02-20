Süper Lig'de 504 maçına çıkan Umut Bulut, Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu kırdı
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Süper Lig'de 504 maçına çıkan Umut Bulut, Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu kırdı

20.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:12

Konyaspor maçıyla Süper Lig kariyerindeki 504. maçına çıkan Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i geçti. Fenerbahçe efsanesi olan Çetin, 19 yıllık kariyerinde son maçını 2000 yılında Adanaspor formasıyla Gaziantepspor'a karşı oynamıştı.

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkarak, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i geçmeyi başardı.

Süper Lig'de şu ana kadar 163 kez gol sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor'un 37 yaşındaki deneyimli forveti, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkmıştı.

SON MAÇINA 2000 YILINDA ÇIKTI

Antalya deplasmanında takımının ilk 11'inde sahaya çıkan Umut, Süper Lig tarihinin 503 maçla "en çok forma giyen oyuncu"su Oğuz Çetin'in bu unvanını paylaştı. Fenerbahçe efsanesi olan Çetin, 19 yıllık kariyerinde son maçını 2000 yılında Adanaspor formasıyla Gaziantepspor'a karşı oynamıştı.

BÜYÜK BAŞARISI MAÇ ÖNCESİ UNUTULMADI

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Oğuz Çetin'in rekorunu tarihe gömen Umut Bulut'a İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi plaket verildi.

UMUT 100'LER KULÜBÜNE DE GİRMEYİ BAŞARDI

Ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut Bulut, "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde en çok forma giyen oyuncu listesinde, zirvenin tek sahibi olmaya doğru ilerliyor.

Süper Lig'de 504 maçına çıkan Umut Bulut, Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu kırdı
Haber Yorumları (2)
HAHAAHHAH: 1 yılda kırılmadık rekorları (kemikleri) kalmadı. Gelen tokatlıyor giden tokatlıyor D
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ADAM: Korner bayrakları en çok sahada olan varlıklar ona bakarsan. Nicelik değil, nitelik önemli
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500
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