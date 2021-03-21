Süper Lig'de 31. hafta maçında Konyaspor, sahasında Alanya'yı 1-0 mağlup etti
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Süper Lig'de 31. hafta maçında Konyaspor, sahasında Alanya'yı 1-0 mağlup etti

21.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:40
Süper Lig'de 31. hafta maçında Konyaspor, sahasında Alanya'yı 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de 31. hafta maçında Konyaspor, sahasında Alanya'yı 1-0 yendi. 13. dakikada Sokol Cikalleshi attığı golle takımına galibiyeti getirirken, yeşil-beyazlıların 4 maçlık kazanamama serisi de son buldu.

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Alanyaspor kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 13. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, gelen ortaya iyi yükselen Cikalleshi ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

SERİ SON BULDU

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 36 yaparken 4 hafta sonra 3 puan aldı. Alanyaspor ise 49 puanda kalarak 3 hafta sonra mağlup oldu. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

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