Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı

11.01.2021 09:24 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:56

Atakaş Hatayspor formasıyla bu sezon üstün bir performans sergileyen ve son olarak Beşiktaş'a 2 gol atarak ligdeki gol sayısını 12'ye yükselten Aaron Boupendza, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Atakaş Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza, Beşiktaş karşısında dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılara karşı 2 gol kaydeden ve ligdeki gol sayısını toplamda 12'ye çıkaran Boupendza, krallık yarışında da ilk sırada yer aldı.

Boupendza'dan önce Bakasetas, Shengelia, Ozan Tufan, Kravets ve Gulbrandsen de Beşiktaş'a iki gol atmayı başarmıştı.

SOSYAL MEDYA BOUPENDZA'YI KONUŞUYOR

Son 4 lig maçında 9 gol atan ve müthiş bir form yakalayan başarılı golcü, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerin başında geldi.

Gabonlu golcüyle ilgili atılan bazı mesajlar şöyle;

Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı
Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı
Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı
Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı
Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı
Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı
Haber Yorumları (7)
AFYONLU: RİZESPOR LİGDEN DÜŞSÜNDE İSTERSE DÜNYA KOPSUN RAZIYIZ YETERKİ RİZE DÜŞSÜN LİGDEN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERGÜN K.: ADAM SAYGIYI HAKEDİYOR. BİZDE FALCAO YU BEKLİYORUZ Kİ GÖNLÜ İSTERSE OYNAYACAK DİYE. ZATEN HEP SÖYLERİM İSİM PARA ETMEZ DİYE AÇ ADAM ALACAKSIN.
Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
FUTBOL BİTTİ: kimse muabbetini bile yapmıyor artık tv de ki garibanlar işte kasıyorlar maaş alıyorlar sonuçta. .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Ersun Yanal Samet Aybaba Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 10:32:29. #1.15#
title