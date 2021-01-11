Süper Lig'de 12 gole ulaşan Aaron Boupendza'nın performansı sosyal medyayı salladı

Atakaş Hatayspor formasıyla bu sezon üstün bir performans sergileyen ve son olarak Beşiktaş'a 2 gol atarak ligdeki gol sayısını 12'ye yükselten Aaron Boupendza, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Atakaş Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza, Beşiktaş karşısında dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılara karşı 2 gol kaydeden ve ligdeki gol sayısını toplamda 12'ye çıkaran Boupendza, krallık yarışında da ilk sırada yer aldı.

Boupendza'dan önce Bakasetas, Shengelia, Ozan Tufan, Kravets ve Gulbrandsen de Beşiktaş'a iki gol atmayı başarmıştı.

SOSYAL MEDYA BOUPENDZA'YI KONUŞUYOR

Son 4 lig maçında 9 gol atan ve müthiş bir form yakalayan başarılı golcü, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerin başında geldi.

Gabonlu golcüyle ilgili atılan bazı mesajlar şöyle;