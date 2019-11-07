Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

Süper Lig'de 11. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.

07.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:11
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

Süper Lig'de 11. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.


Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Lider Alanyaspor, Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacakken, Beşiktaş da evinde Denizlispor ile mücadele edecek. Başakşehir ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:


Yarın


20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık


9 Kasım Cumartesi


15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan


17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan


20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır


10 Kasım Pazar


14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler


16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen


19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya


19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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