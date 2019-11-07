07.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:11

Süper Lig'de 11. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.



Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Lider Alanyaspor, Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacakken, Beşiktaş da evinde Denizlispor ile mücadele edecek. Başakşehir ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.



Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın



20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık



9 Kasım Cumartesi



15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan



17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan



20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır



10 Kasım Pazar



14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler



16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen



19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya



19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Kaynak: İHA