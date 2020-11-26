Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

26.11.2020 08:59 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:03
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 10. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 10. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, yarın Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Ligin 10. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

İlgili Haberler

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı
Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor
Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Deniz Seki Sinan Akçıl Acun Ilıcalı
Spor Samatta Mert Günok Samet Aybaba Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 09:03:17. #1.14#
title