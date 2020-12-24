Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

24.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:10
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında D.G. Sivasspor, Gençlerbirliği'ni evinde konuk etti.

Süper Lig'in 14. haftasında D.G. Sivasspor, Gençlerbirliği'ni evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Ömürcan ceza sahası içerine gönderdiği pasında Sio topu kaleye göndermek istedi, Samassa topu çıkarttı.

58. dakikada Fajr'dan ortasında topla buluşan Gradel kaleyi hedef aldı. Top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

65. dakikada Fajr'ın pasında Yatabare topu kaleye göndermek istedi. Top farkla dışarı çıktı.

68. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Nordfeldt topu çıkartmayı başardı.

72. dakikada Fajr'ın köşe vuruşunda hareketlenen Hakan, topu kafası ile ağlarla buluşturdu. 2-0

86. dakikada Grader'in ortasında topla buluşan Yatabare, topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu. 3-0

90+1. dakikada Ömürcan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Arda topu ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Bilal Gölen xx, Mehmet Salih Mazlum xx

D.G.Sivasspor: Samassa xx, Appihdangoye xx, Robin Yalçın xx, Goiano xx, Uğur xx, Claudemir xx, Erdoğan xx (Yasin dk. 70 xx), Hakan xxx, Fajr xx (Garcia dk. 89 ?), Gradel xxx (Erdal dk. 89 ?), Kayode xx (Yatabare dk. 61 xx)

Yedekler: Muammer,Ali, Kone, Cofie, Ninga, Ziya, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Arda xx, Polomat xx, Ömürcanxx, Halil xx, Murat xx (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 76 xx), Berat xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 90 ?), Sefa xx (Rahmetullah dk. 76 xx), Candeisan xx, Stancu xx (Furman dk. 46 x), Sio xx (Ayite dk. 72 xx)

Yedekler: Übeyd, Batuhan, Kadir, Abdullah, Ulusoy

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Gradel (dk. 45) Hakan (dk. 72), Yatabare (dk. 86) (D.G Sivasspor), Arda (dk. 90) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Appindangoye (D.G Sivasspor), Ömürcan, Arda (Gençlerbirliği) - SİVAS

Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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