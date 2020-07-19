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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
19.07.2020 23:08 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:04

0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Braian ceza sahası sol iç çaprazından kalecinin kapattığı köşeye doğru şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.

82. dakikada Donald'ın ceza sahasının dışından vuruşunda defansın tehlike uzaklaştırıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, Moroziuk xxx, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Abdullah xx, Boldrin xxx (Tunay Torun dk. 90 ?), Garmash xx (Oğuz Kağan dk. 56 xx), Samudio xxx (Yan Sasse dk. 86 ?), Skoda xxx

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer, Burak, Alberk, Orhan, Atakan, Boryachuk,

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle x, Hadebe x, Mina x, Chebake x (Kjartansson dk. 37 x), Karim Hafez x, Robin Yalçın x (Mitchell Donald dk. 46 x), Remi Walter x, Murat Yıldırım x (Erkan Kaş dk. 83 ?), Gökhan Töre x, Fofana x (Ahmed dk. 46 x), Umut Bulut x (Youssouf dk. 83 ?)

Yedekler: Murat Akşit, Damlu, Yiğithan, Mustafa Akbaş, Sakıb, Vidar

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Skoda (dk. 28 ve 34 pen.) Boldrin (dk. 29) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Vetrih, Samudio, Garmash (Çaykur Rizespor), Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor) - RİZE

Kaynak: İHA

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