Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

13.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:27
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada Boldrin'in pasında sağ kanatta topla buluşan Moroziuk'un şutunda top auta çıktı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boldrin ceza sahasına girip sert vurdu top filelerle buluştu. 1-0

90. dakikada Dokovic'in kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa Skoda'nın şutunda top kaleci Mohamedi tarafından uzaklaştırıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Gökhan Bilir xx, Caner Özaral xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xxx, Talbi xx, Selim xx, İsmail xxx, Dokovic xxx, Baiano xx (Michalak dk. 81 ?), Fernando xx (Erik Sabo dk. 64 xx), Boldrin xxx (Abdullah dk. 81 ?), Samudio xxx (Emir dk. 90 ?), Scoda xx (Soderlund dk. 90 ?)

Yedekler: Zafer, Tunay,, Melnjak,, Doğan, Meriah

Teknik Direktör: Bülent Uygun

A. Hatayspor: Mohamedi x, Katranis x, Billong xx, Pablo Santos x, Strahil Popov x (Soner dk. 90 ?), Ruben Ribeiro xx, Boupendza xxx, Akintola x, Aabid xx (Mohammed Kamara dk. 78 x), Traore xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Mesut, Isaac Sackey, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Joseph Akomadi,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Boldrin (dk. 71) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Skoda, Samudio, Gökhan, Dokovic, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Akintola, Katranis, Boupendza, Pablo Santos (A. Hatayspor) - RİZE

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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