SunExpress'ten "sefer iptali" açıklaması SunExpress tarafından, koronavirüs nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart'a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı bildirildi.

SunExpress tarafından, koronavirüs nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart'a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı bildirildi. Kaynak: Dunya.com