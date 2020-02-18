SunExpress'ten 2019'da 1,4 milyar euro gelir

18.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:09

2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüme ile 1,4 milyar euronun üzerinde gelir elde eden SunExpress, art arda üçüncü kez tarihinin en yüksek gelirini yakalayarak geçen yılı rekorla kapattı.