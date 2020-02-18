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SunExpress'ten 2019'da 1,4 milyar euro gelir

2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüme ile 1,4 milyar euronun üzerinde gelir elde eden SunExpress, art arda üçüncü kez tarihinin en yüksek gelirini yakalayarak geçen yılı rekorla kapattı.

18.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:09
SunExpress'ten 2019'da 1,4 milyar euro gelir

2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüme ile 1,4 milyar euronun üzerinde gelir elde eden SunExpress, art arda üçüncü kez tarihinin en yüksek gelirini yakalayarak geçen yılı rekorla kapattı.

Kaynak: Dunya.com

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