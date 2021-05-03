SunExpress'in Zonguldak-Düsseldorf uçuşları başladı
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SunExpress'in Zonguldak-Düsseldorf uçuşları başladı

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

SunExpress, Zonguldak-Düsseldorf tarifeli seferlerine dün akşam gerçekleştirdiği ilk uçuşla başladı.

SunExpress, Zonguldak-Düsseldorf tarifeli seferlerine dün akşam gerçekleştirdiği ilk uçuşla başladı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Düsseldorf'ta yolcularını almak için havalimanına inen SunExpress uçağı burada su takı ile karşılandı.

Bu yaz sezonu kapsamında planlanan Zonguldak-Düsseldorf arasındaki aktarmasız uçuşlar, temmuza kadar haftada bir kez salı günleri, temmuz-eylül döneminde ise haftada iki kez salı ve cuma günleri gerçekleşecek.

Merkezleri Antalya ve İzmir'in yanı sıra birçok Anadolu şehrinden Avrupa'ya en çok sefer sunan hava yolu şirketi SunExpress, düzenlediği karşılıklı uçuşlarla Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine ve sevdiklerine kavuştururken, Avrupalı ziyaretçileri de Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak Türk turizmini desteklemeye devam ediyor.

SunExpress'in Zonguldak-Düsseldorf uçuşları başladı
SunExpress'in Zonguldak-Düsseldorf uçuşları başladı
SunExpress'in Zonguldak-Düsseldorf uçuşları başladı
SunExpress'in Zonguldak-Düsseldorf uçuşları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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