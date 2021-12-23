SunExpress çalışanlarının aşılanma oranı yüzde 99'a ulaştı - Haberler
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SunExpress çalışanlarının aşılanma oranı yüzde 99'a ulaştı

SunExpress çalışanlarının aşılanma oranı yüzde 99'a ulaştı
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress'te Aralık ayı itibarıyla en az 2 doz aşılı çalışan oranı yüzde 99'a ulaştı.

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress'te Aralık ayı itibarıyla en az 2 doz aşılı çalışan oranı yüzde 99'a ulaştı.

SunExpressten yapılan açıklamaya göre, yolcular ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için tüm önlemleri alan hava yolu şirketi, pandemi döneminde yolcuların, Türkiye'nin dört bir yanına erişimini sağladı.

Şirkette, Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler kapsamında, Aralık ayı itibarıyla en az 2 doz aşılı çalışan oranı yüzde 99'a ulaştı.

SunExpress'te son aşı tarihinden 3 ay geçmiş çalışanlar için hatırlatma dozu uygulamaları da hızla devam ediyor.

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AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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