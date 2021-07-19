Suluova Küçük Sanayi Sitesi'ne 76 yeni iş yeri yapılacak
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Suluova Küçük Sanayi Sitesi'ne 76 yeni iş yeri yapılacak

Suluova Küçük Sanayi Sitesi'ne 76 yeni iş yeri yapılacak
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Ekonomi

Suluoava Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Ali Usta, genişleme çalışmalarında sona gelindiğini, 11 bin 671 metrekare alana 76 yeni iş yerinin yapılacağını bildirdi.

Suluoava Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Ali Usta, genişleme çalışmalarında sona gelindiğini, 11 bin 671 metrekare alana 76 yeni iş yerinin yapılacağını bildirdi.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayi esnafının rahat çalışması, daha fazla büyümesi, üretmesi ve istihdam sağlamasına önem verdiklerini söyledi.

Projenin en kısa sürede tamamlanacağınız belirten Usta, "Geçtiğimiz günlerde siyasilerimiz ile istişarelerimizi yaptık ve uzun süredir peşinde olduğumuz küçük sanayi sitemizin genişleme çalışmalarında sona geldik. Proje ile ilçemizde iş yerleri ile yeni istihdam sahaları da açılmış olacak. Esnaf arkadaşlarımızdan bize gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle yürüttük." ifadelerini kullandı.

Suluova Küçük Sanayi Sitesi'ne 76 yeni iş yeri yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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