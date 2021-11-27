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Sultanlar Ligi: PTT: 0 VakıfBank: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sultanlar Ligi: PTT: 0 VakıfBank: 3

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Ptt'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Başkent Spor Salonu

Hakemler: Ayşim Erginay, Hatice Özmen Yıldız

PTT: İlayda Uçak, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Çağla Erdem, Amanda Campos, Emiliya Dimitrova, Sıla Çalışkan

VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Gabi, Isabelle Haak, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş

Setler: 19-25, 26-28, 23-25

Süre: 93 dakika (25', 36', 32) - İSTANBUL

Sultanlar Ligi: PTT: 0 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: PTT: 0 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: PTT: 0 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: PTT: 0 VakıfBank: 3

Sultanlar Ligi: PTT: 0 VakıfBank: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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