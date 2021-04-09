Suat Kaya: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"
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Suat Kaya: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "İkinci yarı erken yenilen iki tane gol. Buna rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "İkinci yarı erken yenilen iki tane gol. Buna rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum. Beraberliği yakalayacak pozisyon da bulduk. Sonuna kadar da o mücadeleyi verdiler" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Tuzlaspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Bu ikinci maçımız. Tamamen rakibimizi çalıştığımız gibi, ilk yarı kapılan topla planlandığı gibi çabuk çıkıp golü bulduk. İkinci bölgeye kadar rakibin oyununu kabul ettik. Devreyi eksiksiz böyle bitirdik. İkinci yarı erken yenilen iki tane gol. Buna rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum. Beraberliği yakalayacak pozisyon da bulduk. Penaltıyı atamadı, golümüzü atan arkadaşımız. Sonuna kadar da o mücadeleyi verdiler. İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Suat Kaya: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum'
Suat Kaya: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum'
Suat Kaya: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum'
Suat Kaya: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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