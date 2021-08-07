Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası'nı İzmir Büyükşehir Belediyespor kazandı
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Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası'nı İzmir Büyükşehir Belediyespor kazandı

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası'nı İzmir Büyükşehir Belediyespor kazandı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) 24-2 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) 24-2 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

Celal Atik Spor Kompleksi'nde final müsabakasıyla tamamlanan organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyespor, ODTÜ'yü 24-2 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Bu müsabakadan önce oynanan karşılaşmada Yeşilyurt'u 12-10 mağlup eden Adana Kurtuluş, kupada üçüncülüğü elde etti.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası'nı İzmir Büyükşehir Belediyespor kazandı
Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası'nı İzmir Büyükşehir Belediyespor kazandı
Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası'nı İzmir Büyükşehir Belediyespor kazandı
Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası'nı İzmir Büyükşehir Belediyespor kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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