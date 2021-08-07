Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası'nı İzmir Büyükşehir Belediyespor kazandı

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) 24-2 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) 24-2 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

Celal Atik Spor Kompleksi'nde final müsabakasıyla tamamlanan organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyespor, ODTÜ'yü 24-2 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Bu müsabakadan önce oynanan karşılaşmada Yeşilyurt'u 12-10 mağlup eden Adana Kurtuluş, kupada üçüncülüğü elde etti.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz