Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve taraftarın çok sevdiği futbolcu Stoch eşi Pauli Bedzetiova ve oğluyla İstanbul'da alışveriş yaptı. Pauli Bedzetiova'nin ünlü mağazalardan alışveriş yaptığı ve 300 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

16.10.2019 09:31
Stoch ve eşi Pauli Bedzetiova alışveriş için İstanbul'a geldi! 300 bin TL harcadı

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Miroslav Stoch ile eşi Pauli Bedzetiova, İstanbul'dan kopamadı. Ülkemize hayran olan Slovak çift, geçen gün de İstanbul'da alışverişe çıktı.

"İSTANBUL ÇOK UCUZ"

Bedzetiova, birçok ünlü markadan alışveriş yaptı. 300 bin lira harcayan Slovak güzel, gardırobunu yenileyip ülkemize döviz bıraktı. Bedzetiova, İstanbul'da alışveriş yapmasıyla ilgili, "Herkes beni tanıyor ve ünlü markalardan beklemeden alışveriş yapıyorum. Hem de İstanbul, çok ucuz." ifadelerini kullandı.

Alışveriş tutkunu Stoch ile eşi, İstanbul ziyaretinde de kural bozmadı. Lüks markalardan alışveriş yapan çift, birkaç saat içinde servet harcadı.

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YORUMLAR (4)

  • HAKAN ERASLAN:
    bu dünyada birileri milyarlarca lirayı hep harcayacak, birileri kendi çapında mütevazi bir miktarla yaşayacak, kimisi ise bir lirayı harcayacak parayı bulamayacaktır; aslında kimse de suç bulmuyorum elbette!! elbette üzülüyorum ancak doğanın kendisinde, tabiatın ruhunda dahi bu eşitsizlik canlılar arasında var iken, sosyal olan kendi hiyerarşisini ve kendi yapay doğasını icat etmiş akıllı varlıklar arasında nasıl olmasın bu eşitsizlik diyorum. .
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