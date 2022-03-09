Stjepan Tomas, Göztepe'de ilk antrenmanına çıktı - Haberler

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Stjepan Tomas, Göztepe'de ilk antrenmanına çıktı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Stjepan Tomas, Göztepe'de ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü lider Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü lider Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda bugün sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Tomas idaresinde çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel oyunla tamamlandı.

Stjepan Tomas, Göztepe'de ilk antrenmanına çıktı

Stjepan Tomas, Göztepe'de ilk antrenmanına çıktı

Stjepan Tomas, Göztepe'de ilk antrenmanına çıktı

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Stjepan Tomas, Göztepe, Mart, Spor, Haberler

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