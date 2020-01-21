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Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere

Antrenmanlardaki disiplinsiz tavırları sebebiyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve birçok kulüple görüşme halinde olan Steven Nzonzi West Ham ile anlaşmak üzere.

21.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:42
Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere

'da 'in kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin yeni adresi netleşmek üzere.

İngiliz The Sun Gazetesi'nin özel haberine göre; Fransız orta saha oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden 'a çok yakın. Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Nzonzi'nin West Ham United'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

DAVID MOYES ÇOK İSTİYOR

West Ham'ın hocası David Moyes'un da Nzonzi'yi çok istediği ve daha önce Premier Lig tecrübesi olduğu için, Declan Rice ve Mark Noble'la rekabet edebileceği belirtildi.

Galatasaray'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Nzonzi, sarı kırmızılı takımla 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.


Haber Videosu

: Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere
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HABER YORUMLARI (1)

  • ALEKSANYAN:
    bu senenin en iyi transferi adam kurtuldu sonunda bu takım için 2 gömlek daha iyi bu adam . . .
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