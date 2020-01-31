Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
31.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:25
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in akdrı dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olması eklenen Fransız oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiği TFF'ye bildirildi.
Sezon başında Roma'dan kiralanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 15 maça çıkarken 1 asist yapmıştı.
Haber Videosu: Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi
HABER YORUMLARI (4)
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Nzonzi şu kadroyla oynasaydı takımın en iyilerinden biri olurdu. Muslera,linnes,donk,marcao,saracchi,nzonzi,lemina,Ömer,Emre akbaba,onyekuru,falcao .....neden? Çünkü önünde koşan,top isteyen,boşa kaçan adamlar olurdu.belhandayla feghouliyle adam ne yapsın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bir balon daha patladı milletimizin başı sağolsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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imparatorla ters düşeceğine taraftara küfür etseydin kalırdın ne güzel 10 numarayıda giyerdin. 10 numaranında içine ettiler ya yazıklar olsunCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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imparator taraftardan daha önemli2 4 Yayından Kaldır