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Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.

31.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:25
Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

'da teknik direktör 'in akdrı dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olması eklenen Fransız oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiği TFF'ye bildirildi.

Sezon başında Roma'dan kiralanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 15 maça çıkarken 1 asist yapmıştı.


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: Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi
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HABER YORUMLARI (4)

  • ELE GÜNE KARŞI:
    Nzonzi şu kadroyla oynasaydı takımın en iyilerinden biri olurdu. Muslera,linnes,donk,marcao,saracchi,nzonzi,lemina,Ömer,Emre akbaba,onyekuru,falcao .....neden? Çünkü önünde koşan,top isteyen,boşa kaçan adamlar olurdu.belhandayla feghouliyle adam ne yapsın.
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  • YUH:
    imparatorla ters düşeceğine taraftara küfür etseydin kalırdın ne güzel 10 numarayıda giyerdin. 10 numaranında içine ettiler ya yazıklar olsun
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