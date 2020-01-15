Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Nzonzi için olay sözler: Onu istememek beyinsizliktir
Ünlü teknik adam Sam Allardyce, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Nzonzi ile ilgili konuştu. Aston Villa'nın mutlaka Nzonzi'yi transfer etmesi gerektiğini dile getiren Allardyce, "Aston Villa yüzde 100 Nzonzi'yi almalı. Nzonzi'yi al ve başarılı ol. Onu istememek beyinsizliktir" dedi.
Son olarak Everton'da görev yapan İngiliz teknik adam Sam Allardyce, Aston Villa'nın Galatasaray'da kadro dışı kalan ve kısa süre içinde takımdan ayrılması beklenen Steven Nzonzi'yi kesinlikle kadrosuna katması gerektiğini söyledi. Fransız oyuncunun Aston Villa'ya çare olacağını kaydeden deneyimli hoca, "Aston Villa yüzde 100 Nzonzi'yi almalı. Nzonzi'yi al ve başarılı ol, şu anda daha başka bir yol yok. Aston Villa için çok iyi bir transfer olur, çok tecrübeli bir oyuncu. Onu istememek, beyinsizliktir" dedi.
"ÇOK YETENEKLİ, ÇOK TECRÜBELİ"
Nzonzi'nin yeteneklerinin üst düzey olduğunu vurgulayan Allardyce, "Çok yetenekli ve çok tecrübeli. Aston Villa'yı içinde bulunduğu sorundan çıkarabilir. Hücumcu orta saha oyuncularına ve forvetlere attığı paslar gerçekten sıra dışı. McGinn'in iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama Nzonzi'yi görene kadaar beklemelisiniz" ifadelerini kullandı. Steven Nzonzi'nin peşinde Aston Villa ile birlikte West Ham, Everton, Celta Vigo ve Olmpique Lyon'un da olduğu belirtiliyor.
(Sporx)
Haber Videosu: Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Nzonzi için olay sözler: Onu istememek beyinsizliktir
-
Ulan beyinsiz Sam. Çok kaliteli de Roma niye 500.bine kiraladı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ha ha sadece bir oyuncuyla takımın genel halini çözmüş adam.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Bunak sen hakikaten Mal bir BunaksinCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Adam Fatih Terime beyinsiz demiş . Şimdi Terim ona kafayı atar .Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
-
madem o kadar üst düzey roma neden onca para verdiği adamı bedava kiralar ?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Adam orta sahayı geçmiyor. Bundan her yerde var. İmparator doğru yapıyor.Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
-
Nerde gereksiz futbolcular varsa hepsi TürkiyedeCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
-
bence nzonziyi oynatmak beyinsizdir. ön libero için aşırı ağır kalıyor ayağını kaldıramıyoki adam kafa vurmaktan başka boşCevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
-
adam doğru söylemiş. iyi futbolcu.Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
-
MERIH HERALDE 6 AY YOK. HEHHE. PEH PEHH.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır