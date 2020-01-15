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Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Nzonzi için olay sözler: Onu istememek beyinsizliktir

Ünlü teknik adam Sam Allardyce, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Nzonzi ile ilgili konuştu. Aston Villa'nın mutlaka Nzonzi'yi transfer etmesi gerektiğini dile getiren Allardyce, "Aston Villa yüzde 100 Nzonzi'yi almalı. Nzonzi'yi al ve başarılı ol. Onu istememek beyinsizliktir" dedi.

15.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:36

Son olarak 'da görev yapan İngiliz teknik adam Sam Allardyce, 'nın 'da kadro dışı kalan ve kısa süre içinde takımdan ayrılması beklenen Steven Nzonzi'yi kesinlikle kadrosuna katması gerektiğini söyledi. Fransız oyuncunun Aston Villa'ya çare olacağını kaydeden deneyimli hoca, "Aston Villa yüzde 100 Nzonzi'yi almalı. Nzonzi'yi al ve başarılı ol, şu anda daha başka bir yol yok. Aston Villa için çok iyi bir transfer olur, çok tecrübeli bir oyuncu. Onu istememek, beyinsizliktir" dedi.

"ÇOK YETENEKLİ, ÇOK TECRÜBELİ"

Nzonzi'nin yeteneklerinin üst düzey olduğunu vurgulayan Allardyce, "Çok yetenekli ve çok tecrübeli. Aston Villa'yı içinde bulunduğu sorundan çıkarabilir. Hücumcu orta saha oyuncularına ve forvetlere attığı paslar gerçekten sıra dışı. McGinn'in iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama Nzonzi'yi görene kadaar beklemelisiniz" ifadelerini kullandı. Steven Nzonzi'nin peşinde Aston Villa ile birlikte West Ham, Everton, Celta Vigo ve Olmpique Lyon'un da olduğu belirtiliyor.

(Sporx)

Kaynak: Hürriyet


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: Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Nzonzi için olay sözler: Onu istememek beyinsizliktir
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