Sterling Southampton'ı Son Saniyede Yıkıyor

2017-18 sezonunda Manchester City sahasında Southampton'la karşılaştığında maçın uzatma anlarına gelindiğinde skor tabelasında 1-1 yazıyordu. Maçın son anlarına doğru herkes City'nin puan kaybettiğini düşündüğü sırada Raheem Sterling muhteşem bir vuruşla galibiyeti City'e getirdi.

25.10.2019 19:39

2017-18 sezonunda Manchester City sahasında Southampton'la karşılaştığında maçın uzatma anlarına gelindiğinde skor tabelasında 1-1 yazıyordu. Maçın son anlarına doğru herkes City'nin puan kaybettiğini düşündüğü sırada Raheem Sterling muhteşem bir vuruşla galibiyeti City'e getirdi.

Kaynak: Dugout

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