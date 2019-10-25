Sterling Southampton'ı Son Saniyede Yıkıyor
2017-18 sezonunda Manchester City sahasında Southampton'la karşılaştığında maçın uzatma anlarına gelindiğinde skor tabelasında 1-1 yazıyordu. Maçın son anlarına doğru herkes City'nin puan kaybettiğini düşündüğü sırada Raheem Sterling muhteşem bir vuruşla galibiyeti City'e getirdi.
25.10.2019 19:39
2017-18 sezonunda Manchester City sahasında Southampton'la karşılaştığında maçın uzatma anlarına gelindiğinde skor tabelasında 1-1 yazıyordu. Maçın son anlarına doğru herkes City'nin puan kaybettiğini düşündüğü sırada Raheem Sterling muhteşem bir vuruşla galibiyeti City'e getirdi.
Kaynak: Dugout