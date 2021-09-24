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Stefan Kuntz'un 1'inci yardımcısı Kenan Koçak

Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı - Haberler | Spor
Stefan Kuntz'un 1'inci yardımcısı Kenan Koçak

Hamit Altıntop ve Kuntz ikna etti, imzalar atıldıUğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHAA Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz dönemi başlarken yardımcıları da belli oldu.

Hamit Altıntop ve Kuntz ikna etti, imzalar atıldı

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz dönemi başlarken yardımcıları da belli oldu. Alman teknik adam ile birlikte Kenan Koçak da 3 yıllığına Ay-Yıldızlı ekibe hizmet edecek.

Son yıllarda Thomas Tuchel, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Nagelsmann ve Hansi Flick ile sık sık görüşen ve sadece futbol değil, altyapıda eğitim konusunu da fikirler alan Kenan Koçak, Hamit Altıntop ve Kuntz tarafından ikna edildi. Daha önce Alanyaspor'un istediği ve kulüpte görüştüğü Kenan Koçak, Almanya'dan da teklifler almış ama uygun proje bulamadığı için kabul etmemişti. Konu milli takım olunca ve eski hocası Kuntz başa gelince Hamit Altıntop'un ısrarlı yaklaşımı ile ikna edilen Koçak bugün imzayı attı.

Koçak, 2002-2003 sezonundaki futbolculuk döneminde Stefan Kuntz'un çalıştırdığı Waldhof Mannheim'de görev yapmıştı. O dönem futbolculuk kariyerini sürdüren Kenan Koçak, Kuntz'un öğrencisiydi.

Teknik adamlık kariyerine VfR Mannheim'de başlayan ve buradaki 2 yıllık macerasında 1.97'lik puan ortalaması yakalayan Kenan Koçak, 2013'te Stefan Kuntz ile hoca-futbolcu olarak buluştuğu Waldhof Mannheim'ın bu kez başına geçti. 2016-2018 yılları arasında Sandhausen'i çalıştıran Kenan Koçak son olarak Hannover'de görev yapmıştı. Hannover'da da başarı yakalayan 40 yaşındaki teknik adam Almanya'da toplamda 150 maça çıktı.

KENAN KOÇAK STEFAN KUNTZ'UN 1'İNCİ YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPACAK

Kenan Koçak Stefan Kuntz'un 1'inci yardımcısı olarak görev yapacak. Milli takım için ayrıntılı bir raporu Almanca metin ile Kuntz'a sunduğu öğrenilen Kenan Koçak hafta sonu maçlarında ve takımlarımızın avrupa maçlarında tribünde olacak. Stefan Kuntz ile birlikte Başakşehir-Çaykur Rizespor ve Galatasaray-Göztepe maçlarını takip edecek olan Kenan Koçak, Trabzon-Alanya maçını da yakın takibe alacak. Milli takımın başındaki ikili Kuntz ve Koçak takımlarımızın yeni hafta içindeki avrupa kupaları maçlarında da notlar tuttuktan sonra milli takımın aday kadrosunu açıklayacaklar.


Stefan Kuntz'un 1'inci yardımcısı Kenan Koçak

Stefan Kuntz'un 1'inci yardımcısı Kenan Koçak

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Haber: Stefan Kuntz'un 1'inci yardımcısı Kenan Koçak - Haberler Spor
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