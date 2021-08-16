Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan fakat Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali'nin 10 milyon euro bonserviste diretmesinden sonra sarı-kırmızılıların vazgeçtiği Morutan'la ilgili yeni bir açıklama geldi. Becali futbolcunun bonservisini 3 milyon euroya düşürdüğünü söylerken, "Sahada aptal gibi dolaştı. Onun bedeli artık bu, 3-4 maçtır böyle oynadıysa bedeli de bu" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Morutan'la ilgilenmesinden sonra açıklamalarıyla Türkiye'de tanınırlığını artıran Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, sürpriz bir çıkışa daha imza attı.
"SAHADA APTAL GİBİ DOLAŞTI"
Sporx'in haberine göre; Olimpiu Morutan transferi için Fatih Terim'e haber verilmesini isteyen Becali, "Fatih Terim'e haber verin. Morutan için artık 3 milyon euro istiyorum. Sahada aptal gibi dolaştı. Onun bedeli artık bu, 3-4 maçtır böyle oynadıysa bedeli de bu" ifadelerini kullandı. Gigi Becali, daha önce yaptığı açıklamalarda Olimpiu Morutan'ın transferi için Galatasaray'dan 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiklerini dile getirmişti.