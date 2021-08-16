Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan fakat Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali'nin 10 milyon euro bonserviste diretmesinden sonra sarı-kırmızılıların vazgeçtiği Morutan'la ilgili yeni bir açıklama geldi. Becali futbolcunun bonservisini 3 milyon euroya düşürdüğünü söylerken, "Sahada aptal gibi dolaştı. Onun bedeli artık bu, 3-4 maçtır böyle oynadıysa bedeli de bu" ifadelerini kullandı.