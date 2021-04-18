Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün TT Stadyumu'nda topladı. Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı. Cengiz ve yönetiminin toplantısından 'Birlik beraberlik' mesajı verildi..