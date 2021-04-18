Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı
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Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün TT Stadyumu'nda topladı. Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı. Cengiz ve yönetiminin toplantısından 'Birlik beraberlik' mesajı verildi..

TT Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kuruları stadyuma toplayan Cengiz, yönetimle görüş alışverişi yaptı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımın dengesinin bozulmaması için 'Birlik beraberlik' kararının alındığı bildirildi.

Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı

DETAYLAR HAFTA İÇİ VERİLECEK

Başkan Mustafa Cengiz'in hafta içi bir basın toplantısı düzenleyeceği ve merak edilenleri yanıtlayacağı aktarıldı. Cengiz, bugünkü görüşmenin detaylarını da basın toplantısında verecek. Sezon sonuna kadar Galatasaray'da Başkan Cengiz ya da Fatih Terim'den bir istifanın gelmesi beklenmiyor.

Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı
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