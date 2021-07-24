Stancu'dan vatandaşı Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil
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Stancu'dan vatandaşı Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil

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Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Romanya Milli Takımı'nın 24 yaşındaki yıldızı Alexandru Cicaldau'nun transferinde sona geldi. Stancu, "İyi bir şutör ve pasör. Romanya Milli Takımı için de önemli bir oyuncu ama Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Geçmişte Galatasaray forması da giyen Rumen yıldız Bogdan Stancu, hemşehrisi Cicaldau'yu beIN Sports'a anlattı. Cicaldau'nun büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen Stancu, "Hem iyi bir şutör hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor" dedi.

"G.SARAY İÇİN İDEAL İSİM OLUR"

Süper Lig'in Romanya Ligi'nden çok daha sert bir lig olduğunu dile getiren tecrübeli golcü, "Cicaldau'nun oyunun savunma ve sertlik yönünde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu ancak biraz daha güçlenirse Galatasaray için ideal bir oyuncuya dönüşür." ifadelerini kullandı.

Stancu'dan vatandaşı Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil

"FRİKİKTE SELÇUK İNAN GİBİ"

Genç orta sahanın duran topları çok etkili kullandığını söyleyen Stancu, "Onu Selçuk İnan'a benzetiyorum" dedi.

"SABRETMESİ GEREKİYOR"

Cicaldau ile henüz Galatasaray hakkında görüşmediklerini ifade eden Stancu, "Türkiye'ye geldiğinde görüşeceğiz. Çok çalışması ve sabretmesi gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Stancu'dan vatandaşı Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil
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Haber Yorumları (1)
NAZIM : Dogru demiş.. oyuncuyu ilk defa duydum. Hagi bundan once bir suru rumene kefil olmustu hepsi tırt cıktı. Umarım bu çıkmaz. Oyuncu kendini gelistirmeye aciksada terim onu köreltir. Nede olsa imparator:)))
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Stancu'dan vatandaşı Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil - Haberler Spor
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