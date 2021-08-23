Zemini yetiştiremeyen Galatasaray, Avrupa maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak
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Zemini yetiştiremeyen Galatasaray, Avrupa maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar, 26 Ağustos Perşembe günü Randers ile Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak. Türk Telekom Stadı'ndaki zemin çalışması tahmin edilen tarihe yetiştirilemedi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile yapacağı karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Stadın zeminini yetiştiremeyen Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na taşındı

İKİ HAFTA DAHA SÜREBİLİR

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin çalışmasının en az iki hafta sonra bitebileceği aktarıldı. Fatih Terim bu konuya, "Millet Mars'a gidiyor, biz zemini yetiştiremiyoruz" diye tepki göstermişti.

Zemini yetiştiremeyen Galatasaray, Avrupa maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak
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Zemini yetiştiremeyen Galatasaray, Avrupa maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak - Haberler Spor
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