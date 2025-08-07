St. Patrick's Athletic Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçı 11'i

St. Patrick's Athletic Beşiktaş maç kadrosu 11'ler! St. Patrick's Athletic Beşiktaş maç kadrosu 11'ler belli oluyor! St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi St. Patrick's Athletic Beşiktaş ilk 11'ler açıklanıyor. St. Patrick's Athletic Beşiktaş muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

St. Patrick's Athletic Beşiktaş maçı 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'leri ise şöyle:

St. Patrick's: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Baggley, Melia

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Necip, Emirhan, Demir Ege, Kartal Kayra, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham.

Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürüyor.

Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü ise yarınki maç için Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.