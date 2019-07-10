Spurs Sezon Öncesi Eğitimine Geri Dönüyor
Tottenham Hotspur, sezon öncesi eğitimine Mauricio Pochettino altında geri döndü. Lucas Moura ve Erik Lamela dahil olmak üzere ilk oyuncu grubu Enfield'e döndü.
Tottenham Hotspur, sezon öncesi eğitimine Mauricio Pochettino altında geri döndü. Lucas Moura ve Erik Lamela dahil olmak üzere ilk oyuncu grubu Enfield'e döndü.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
Son Dakika Haberleri