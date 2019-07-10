Spurs Sezon Öncesi Eğitimine Geri Dönüyor

Tottenham Hotspur, sezon öncesi eğitimine Mauricio Pochettino altında geri döndü. Lucas Moura ve Erik Lamela dahil olmak üzere ilk oyuncu grubu Enfield'e döndü.

Tottenham Hotspur, sezon öncesi eğitimine Mauricio Pochettino altında geri döndü. Lucas Moura ve Erik Lamela dahil olmak üzere ilk oyuncu grubu Enfield'e döndü.

Kaynak: Dugout

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