Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 595 lira, en düşük 348 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 595 lira, en düşük 348 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,5 artarak 307 milyon 893 bin 955 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-23.00 saatlerinde 595 lira, en düşük saat 06.00'da 348 lira 83 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 523 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 527 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 595 lira, en düşük 349 lira 4 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı